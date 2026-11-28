Xabi Alonso đang khiến tương lai của mình tại Stamford Bridge trở nên bất định sau thất bại trước Nottingham Forest. Nhìn từ góc độ phân tích bóng đá của các chuyên gia tại 8xbet, cách bố trí nhân sự của Chelsea là vấn đề đáng bàn hơn cả tỷ số chung cuộc. Những quyết định thiếu thuyết phục đang khiến nhà cầm quân người Tây Ban Nha đánh mất sự tín nhiệm.

Xabi Alonso chưa thể ngăn đà sa sút của Chelsea

Sau trận thua Leeds 1-4 ngay trên sân nhà, Chelsea tiếp tục nhận thất bại 2-3 trong chuyến hành quân đến City Ground. Nottingham Forest chỉ cần 5 phút để vượt lên dẫn trước nhờ cú volley của Igor Jesus. Bàn thua sớm khiến đội khách rơi vào thế bị động và gặp khó khăn khi triển khai chiến thuật.

Trước trận đấu, Xabi Alonso nhiều lần đề cập đến tinh thần cạnh tranh của các học trò. Tuy nhiên, Chelsea lại nhập cuộc thiếu quyết liệt và không thể xuyên phá hệ thống phòng ngự đối phương. Việc chỉ có 3 lần chạm bóng trong vòng cấm Nottingham suốt hiệp một cho thấy mức độ bế tắc của The Blues.

Những lựa chọn nhân sự của Xabi Alonso khiến Chelsea trả giá

Các quyết định của HLV người Tây Ban Nha ở cả hai đầu sân đều bộc lộ những bất cập đáng kể.

Đặt niềm tin không đúng thời điểm vào Fofana

Wesley Fofana vừa trải qua những ngày căng thẳng sau cuộc phỏng vấn không được Chelsea cấp phép với YouTuber Zach Nani. Dù đã xin lỗi vì những phát biểu liên quan đến quả phạt đền đá hỏng trước Liverpool, trung vệ người Pháp vẫn vấp phải sự phản đối từ cổ động viên. Xabi Alonso lại quyết định sử dụng anh thay vì Levi Colwill.

Sức ép càng tăng khi Fofana phạm lỗi với Liam Delap trong vòng cấm ngay đầu hiệp hai. Morgan Gibbs-White thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Nottingham vượt lên dẫn 2-0. Trung vệ 25 tuổi bị thay ra ở phút 56 nhưng Chelsea đã phải gánh chịu hậu quả từ sai sót của anh.

Điều chuyển Caicedo khỏi vị trí sở trường

Chấn thương gân kheo của Maxence Lacroix khiến Xabi Alonso gặp khó khăn trong việc lựa chọn trung vệ. Tuy nhiên, phương án kéo Moises Caicedo xuống đá cặp cùng Fofana gây ra nhiều tranh cãi. Trong khi Colwill ngồi dự bị, Jordan Henderson và Romeo Lavia đảm nhiệm khu vực giữa sân.

Caicedo từng chơi trung vệ tại Independiente del Valle và gần đây cũng đảm nhiệm vai trò này trước Sunderland. Dẫu vậy, việc điều chuyển tuyển thủ Ecuador khiến Chelsea mất đi một nhân tố quan trọng ở tuyến giữa. Cách sắp xếp của Xabi Alonso không mang lại sự chắc chắn cần thiết khi đội bóng vẫn nhận tới 3 bàn thua.

Hàng công thiếu sức bật và những hệ lụy đáng lo tại Chelsea

Bên cạnh các vấn đề phòng ngự, Xabi Alonso còn chưa khai thác hiệu quả những nhân tố tấn công chất lượng.

Welbeck được ưu tiên dù Emegha đang vào phom

Trong thời gian Joao Pedro dưỡng thương, Danny Welbeck được lựa chọn đá trung phong trước Nottingham. Tuy nhiên, tiền đạo 36 tuổi không tạo ra ảnh hưởng đáng kể lên hệ thống phòng ngự đối phương. Xabi Alonso chỉ tung Emmanuel Emegha vào sân sau khi Chelsea bị dẫn 0-2.

Sở hữu chiều cao 1,96m cùng tốc độ tốt, Emegha nhanh chóng mang đến sức sống cho hàng công. Anh ghi bàn rút ngắn cách biệt sau tình huống dứt điểm đổi hướng của Pedro Neto, sau đó hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu ở phút 89. Với 3 bàn trong 2 trận Premier League gần nhất, chân sút người Hà Lan cho thấy mình xứng đáng được trao nhiều cơ hội hơn.

Cole Palmer đánh mất tầm ảnh hưởng

Một vấn đề khác mà Xabi Alonso cần giải quyết là cách sử dụng Cole Palmer. Tuyển thủ Anh không có bất kỳ lần chạm bóng nào trong vòng cấm Nottingham. Anh thường xuyên lùi xuống giữa sân để tham gia luân chuyển bóng thay vì xuất hiện ở những khu vực có thể trực tiếp đe dọa khung thành.

Việc Palmer hoạt động quá xa cầu môn cũng ảnh hưởng đến khả năng phối hợp của Morgan Rogers và các tiền đạo. Chelsea kiểm soát bóng nhưng thiếu những đường chuyền có khả năng mở khóa hàng phòng ngự. Đưa Palmer trở lại vai trò số 10 phù hợp có thể giúp đội bóng cải thiện chất lượng tấn công.

Niềm tin của ban lãnh đạo bị thử thách

Sau 12 trận đầu tiên dẫn dắt Chelsea tại Premier League, Xabi Alonso đã phải nhận 6 thất bại. Thành tích này tương đương số trận thua của người tiền nhiệm Liam Rosenior sau 13 trận đầu tiên mùa trước. Đáng lo hơn, The Blues chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Ban lãnh đạo BlueCo từng trao nhiều quyền hạn cho Xabi Alonso với kỳ vọng xây dựng một dự án lâu dài. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn khó được duy trì nếu chất lượng thi đấu tiếp tục đi xuống. Cuộc đối đầu Crystal Palace ngày 2/12 sẽ là dịp để chiến lược gia người Tây Ban Nha chứng minh khả năng điều chỉnh và đưa Chelsea thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Kết luận

Xabi Alonso cần nhìn nhận lại những quyết định chuyên môn đang khiến Chelsea suy yếu thay vì phát huy tối đa nguồn lực hiện có. Việc sử dụng cầu thủ đúng sở trường và ưu tiên những nhân tố đạt phong độ tốt là nhiệm vụ cấp thiết. Nếu không sớm cải thiện thành tích, nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ phải đối diện sức ép ngày càng lớn.