Manchester United tiếp tục trải qua những ngày u ám khi nhận thất bại 0-4 trước Brentford ngay tại Old Trafford. Những quyết định của Mauricio Pochettino trở thành tâm điểm trong các phân tích chuyên môn về trận đấu trên nền tảng 8xbet. Bên cạnh hàng loạt hạn chế, Quỷ đỏ vẫn tìm thấy một điểm sáng nhỏ từ các tình huống cố định.

Manchester United chưa tìm được lối thoát khỏi khủng hoảng

Thất bại trước Brentford đẩy đội bóng thành Manchester xuống cột mốc đáng buồn trong 96 năm. Điều khiến người hâm mộ thất vọng không chỉ nằm ở cách biệt tỷ số mà còn ở sự thiếu hiệu quả trong cách vận hành đội hình. Quỷ đỏ tỏ ra dễ bị tổn thương mỗi khi đối phương chuyển trạng thái tấn công.

Mauricio Pochettino từng thể hiện sự hài lòng với những chuyển biến sau tuần làm việc cùng các học trò. Tuy nhiên, màn trình diễn thiếu sức sống của Manchester United trước Brentford cho thấy khoảng cách lớn giữa kỳ vọng và thực tế. Những tiếng la ó tại Old Trafford khi trận đấu kết thúc phản ánh sự kiên nhẫn đang dần cạn kiệt.

Những vấn đề nổi cộm trong hệ thống của Pochettino

Thất bại nặng nề của Manchester United bắt nguồn từ nhiều hạn chế trong cách tổ chức chiến thuật và phân bổ nhân sự.

Hệ thống phòng ngự thi đấu rời rạc

Callum Wilson chưa ghi bàn tại Premier League mùa này trước chuyến hành quân đến Old Trafford. Tuy nhiên, tiền đạo 34 tuổi chỉ cần 13 phút trong hiệp một để hoàn tất cú đúp. Harry Maguire thiếu linh hoạt ở tình huống mở tỷ số, còn Leny Yoro không thể kiểm soát đối phương trong pha bóng tiếp theo.

Dù vậy, trách nhiệm không thể chỉ thuộc về bộ đôi trung vệ của Manchester United. Mikkel Damsgaard có quá nhiều khoảng trống để quan sát và thực hiện những đường chuyền xuyên qua hệ thống phòng ngự. Việc tuyến giữa không gây đủ sức ép khiến các hậu vệ thường xuyên phải xử lý những tình huống bất lợi.

Cường độ pressing không đạt yêu cầu

Ở cuộc đối đầu Sporting giữa tuần, Quỷ đỏ từng cho thấy những tín hiệu khả quan trong khả năng áp sát đối phương. Tuy nhiên, nguồn năng lượng ấy gần như biến mất khi họ tiếp đón Brentford. Các cầu thủ di chuyển chậm và thiếu sự đồng bộ trong những tình huống tranh chấp.

Pochettino cần nhiều thời gian hơn để cải thiện nền tảng thể lực của Manchester United. Những hạn chế tích tụ từ trước khó có thể biến mất chỉ sau vài buổi tập. Khi không duy trì được cường độ pressing, đội bóng cũng khó bảo vệ cấu trúc phòng ngự theo ý muốn của nhà cầm quân người Argentina.

Zirkzee không tận dụng được cơ hội

Joshua Zirkzee lần đầu được đá chính hai trận liên tiếp sau gần một năm. Cơ hội tương tự gần nhất xuất hiện vào cuối năm 2025 dưới thời Ruben Amorim, khi anh lần lượt góp mặt trước Crystal Palace và West Ham. Tuy nhiên, tiền đạo người Hà Lan chưa tạo được dấu ấn đủ lớn để đáp lại niềm tin của Pochettino.

Dù sở hữu chiều cao 1,93m, Zirkzee không phát huy tốt lợi thế trong những pha tranh chấp trên không. Những tình huống phối hợp kỹ thuật vốn là sở trường của anh cũng thiếu chính xác. Đáng chú ý, Maguire có số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương ngang bằng trung phong của Manchester United.

Hai bản hợp đồng đắt giá bị đặt ngoài đội hình

Bryan Mbeumo và Matheus Cunha gia nhập Manchester United vào mùa hè 2025 với tổng chi phí khoảng 175 triệu USD. Bộ đôi này đã đóng góp 26 bàn tại Premier League kể từ thời điểm chuyển đến Old Trafford. Trong khi đó, Zirkzee, Patrick Dorgu và Amad Diallo mới có tổng cộng 10 pha lập công.

Pochettino giải thích việc xoay tua xuất phát từ nhu cầu đánh giá cầu thủ và ứng phó lịch thi đấu dày đặc. Tuy nhiên, cả ba cầu thủ được ưu tiên đá chính đều phải rời sân trước phút 70. Diễn biến này khiến quyết định để Mbeumo và Cunha cùng ngồi dự bị trở nên khó thuyết phục.

Tín hiệu khả quan hiếm hoi từ những pha bóng chết

Giữa màn trình diễn đáng thất vọng, khả năng khai thác tình huống cố định của Manchester United vẫn mang đến một chút hy vọng cho ban huấn luyện.

Những khoảng trống sau khi Casemiro rời đội

Mùa trước, Quỷ đỏ chỉ xếp sau Arsenal về số bàn thắng từ tình huống cố định tại Premier League. Tuy nhiên, đội bóng mới ghi được một bàn theo phương thức này sau 11 vòng đầu mùa hiện tại. Sự ra đi của Casemiro phần nào làm suy giảm hiệu quả của những phương án từng mang lại thành công.

Tiền vệ người Brazil thường đảm nhiệm vai trò đón điểm rơi trong các đường chuyền của Bruno Fernandes. Sự hiện diện của anh còn giúp phân tán sự chú ý của hậu vệ đối phương dành cho Maguire. Manchester United vì thế cần xây dựng những cách phối hợp mới để bù đắp khoảng trống nhân sự.

Maguire vẫn tạo ra giá trị trên mặt trận tấn công

Bất chấp những sai sót trong phòng ngự, Maguire vẫn cho thấy sự nguy hiểm khi tham gia các tình huống bóng chết. Trung vệ người Anh từng đánh đầu đưa bóng chạm xà ngang lúc tỷ số đang là 0-0. Nếu tận dụng thành công cơ hội này, Manchester United có thể đã tạo ra một cục diện khác.

Trước Brentford, Quỷ đỏ cũng thực hiện những phương án đá phạt và phạt góc với nhiều chuyển động linh hoạt hơn. Các cầu thủ chủ động thay đổi vị trí nhằm mở ra góc chuyền thuận lợi. Đây là chi tiết chuyên môn đáng được Pochettino tiếp tục phát triển trong những buổi tập sắp tới.

Kết luận

Manchester United cần nhanh chóng điều chỉnh cách tổ chức phòng ngự và nâng cao hiệu quả sử dụng nhân sự sau thất bại trước Brentford. Pochettino vẫn có thể khai thác những điểm mạnh từ tình huống cố định để cải thiện sức tấn công. Tuy nhiên, sự thay đổi phải diễn ra đồng bộ nếu Quỷ đỏ muốn thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng.