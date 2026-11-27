Cuộc chạm trán giữa Everton vs Liverpool diễn ra tại vòng 12 Premier League 2026/27 đánh dấu trận derby Merseyside thứ 300 trong lịch sử. Trái ngược với tâm trạng thất vọng của Everton sau trận thua Brentford, Liverpool đang tìm lại sức mạnh nhờ sự thăng hoa của hàng công. Những thống kê được 8xbet phân tích cho thấy đoàn quân của Andoni Iraola có nhiều lợi thế trước cuộc so tài.

Đánh giá phong độ hai đội Everton vs Liverpool

Kết quả thi đấu trên các mặt trận gần đây phản ánh sự khác biệt đáng kể về khả năng duy trì tính ổn định của hai đội.

Everton gặp biến động ở hàng phòng ngự

Chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp của Everton đã khép lại bằng thất bại 0-4 trước Brentford. Trước đó, đoàn quân của David Moyes từng đánh bại Coventry 3-1 và Newcastle 1-0 nhờ khả năng tổ chức đội hình chặt chẽ. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của James Tarkowski ở vòng đấu vừa qua khiến hàng phòng ngự mất đi một nhân tố giàu kinh nghiệm.

Niềm hy vọng ghi bàn của đội chủ nhà trong trận Everton vs Liverpool được đặt vào Thierno Barry, tiền đạo đã có 6 pha lập công tại Premier League mùa này. Everton nhiều khả năng ưu tiên phản công và khai thác những tình huống bóng cố định thay vì chủ động đẩy cao đội hình.

Liverpool thăng hoa trên nhiều đấu trường

Liverpool toàn thắng 3 trận gần nhất, ghi tổng cộng 10 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua. Sau màn vùi dập Manchester United 4-0 tại Anfield, The Kop tiếp tục vượt qua Club Brugge 3-0 tại Champions League với cú đúp của Alexander Isak. Florian Wirtz cũng ngày càng phát huy vai trò kết nối giữa tuyến tiền vệ và hàng công.

Đáng chú ý, Liverpool vẫn bất bại trong 5 chuyến làm khách tại Premier League mùa này với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Khả năng pressing kết hợp với tốc độ luân chuyển bóng sẽ là vũ khí quan trọng của đội khách trong cuộc đọ sức giữa Everton vs Liverpool.

Phân tích lịch sử đối đầu giữa Everton vs Liverpool

Trong 299 trận derby Merseyside đã diễn ra, Liverpool giành 128 chiến thắng, Everton thắng 84 trận và 87 cuộc chạm trán kết thúc bất phân thắng bại. Xét riêng 54 lần gặp nhau gần nhất, The Kop thắng tới 28 trận, hòa 21 và chỉ nhận 5 thất bại.

Lợi thế sân nhà cũng chưa giúp Everton cải thiện đáng kể thành tích đối đầu. Trong 25 lần gần nhất tiếp đón Liverpool, đội bóng áo xanh chỉ thắng 4, hòa 11 và thua 10 trận. Những con số này mang đến ưu thế tâm lý cho đội khách trước màn tái đấu giữa Everton vs Liverpool, nhất là khi họ đã thắng cả 3 trận derby gần đây.

Hướng dẫn soi kèo chi tiết trận Everton vs Liverpool ngày 29/11

Phong độ đối lập cùng sự khác biệt về hiệu quả tấn công là những yếu tố quan trọng khi đánh giá các mức tỷ lệ của trận derby.

Kèo châu Á

Liverpool chấp 0.75 bàn với tỷ lệ 2.00 trong khi Everton nhận mức 1.85. Đội chủ nhà chỉ thắng 1/10 trận derby gần nhất và còn mất Tarkowski, khiến khả năng chống đỡ những pha tấn công của Isak bị ảnh hưởng đáng kể. Với chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp, Liverpool là lựa chọn đáng cân nhắc trong trận Everton vs Liverpool.

Kèo châu Âu

Mức tỷ lệ dành cho chiến thắng của Liverpool là 1.75, thấp hơn đáng kể so với 4.50 của Everton và 3.80 dành cho kết quả hòa. The Kop đã thắng 4/5 chuyến làm khách tại Premier League mùa này, đồng thời sở hữu nhiều phương án xuyên phá nhờ Wirtz và Szoboszlai. Khả năng đội khách mang về 3 điểm được nhận định có tỷ lệ xảy ra cao hơn

Kèo tài xỉu

Mốc tài xỉu của trận Everton vs Liverpool là 2.75, với tỷ lệ tài 1.85 và xỉu 2.00. Cả 5 chuyến làm khách gần nhất của Liverpool và 3/4 trận vừa qua của Everton đều xuất hiện ít nhất 3 bàn thắng. Dù 7/9 trận derby gần đây chỉ có tối đa 1 bàn trong hiệp đầu, thế trận có thể cởi mở hơn sau giờ nghỉ, khiến cửa tài trở thành phương án đáng chú ý.

Dự đoán đội hình xuất phát hai đội Everton vs Liverpool

Everton mất James Tarkowski vì án treo giò, buộc David Moyes phải điều chỉnh cặp trung vệ trong sơ đồ 4-2-3-1. Armstrong và Garner sẽ hỗ trợ phòng ngự từ xa còn Dewsbury-Hall đảm nhận nhiệm vụ kết nối với Barry trong những đợt phản công.

Liverpool thiếu Hugo Ekitiké, Giovanni Leoni, Conor Bradley và Cody Gakpo vì chấn thương trong khi khả năng góp mặt của Ryan Gravenberch chưa chắc chắn. Andoni Iraola có thể sử dụng hệ thống 4-2-3-1 với Mac Allister và Szoboszlai điều phối bóng, tạo điều kiện cho Wirtz hoạt động tự do phía sau Isak.

Đội hình xuất phát dự kiến Everton: Pickford; Rohl, Branthwaite, Keane, Mykolenko; Armstrong, Garner; George, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

Đội hình xuất phát dự kiến Liverpool: Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Ngumoha, Wirtz, Barcola; Isak.

Kết luận

Sức mạnh tấn công đang được cải thiện giúp Liverpool có nhiều phương án giải quyết thế trận hơn đối thủ cùng thành phố. Dù Everton đủ khả năng tạo ra những tình huống nguy hiểm, chiến thắng trong trận Everton vs Liverpool nhiều khả năng vẫn thuộc về đoàn quân của Andoni Iraola. Dự đoán kết quả trận đấu: Everton 1-2 Liverpool.