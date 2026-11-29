Tin bóng đá ngày 29/11 xoay quanh những hệ lụy từ thất bại của MU trước Brentford cùng nhiều diễn biến đáng chú ý tại châu Âu. Bên cạnh tình hình nhân sự, bản tin của 8xbet còn đề cập đến những phát biểu mới nhất từ các nhà cầm quân. Ngoài ra, AC Milan cũng chuẩn bị tổ chức sự kiện đặc biệt dành cho Carlo Ancelotti.

Tâm điểm tin bóng đá ngày 29/11: MU tiếp tục gặp khó

Thất bại 0-4 trước Brentford khiến Manchester United phải đối diện thêm tổn thất khi Harry Maguire nhận thẻ vàng thứ 5 tại Premier League mùa này. Trung vệ người Anh sẽ không thể tham dự chuyến làm khách trước Newcastle vào thứ Tư tới. Án treo giò xuất hiện đúng lúc Quỷ đỏ đang gặp khó khăn trong việc củng cố hàng phòng ngự.

Mauricio Pochettino cũng thẳng thắn nhìn nhận tình trạng đáng báo động của đội bóng trong những chia sẻ được đề cập tại bản tin bóng đá ngày 29/11. MU đã trải qua 10 trận liên tiếp không thắng ở Ngoại hạng Anh, đồng thời nhận ít nhất 2 bàn thua trong 7 hiệp liên tiếp. Chiến lược gia người Argentina chưa có chiến thắng đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Quỷ đỏ và kêu gọi các học trò cùng nhau cải thiện tình hình.

Những chuyển động đáng chú ý tại bóng đá Anh ngày 29/11

Các diễn biến liên quan đến chấn thương, tương lai cầu thủ và công tác huấn luyện tiếp tục làm phong phú nội dung tin bóng đá ngày 29/11.

Fulham mất trụ cột trong giai đoạn quan trọng

Oscar Bobb dự kiến phải nghỉ thi đấu đến năm mới vì gặp chấn thương háng. Tuyển thủ Na Uy từng xuất phát trong toàn bộ các trận đấu của Fulham tại Premier League mùa này. Sự vắng mặt của anh khiến HLV Alvaro Arbeloa phải tính toán lại phương án nhân sự.

Theo bản tin bóng đá ngày 29/11, Bobb chắc chắn bỏ lỡ cuộc đối đầu Bournemouth vào Chủ nhật và có thể vắng mặt thêm 11 trận. Đây là tổn thất đáng kể khi Fulham chuẩn bị bước vào giai đoạn thi đấu dày đặc dịp cuối năm.

Tielemans kêu gọi phòng thay đồ MU đoàn kết

Youri Tielemans bày tỏ sự thất vọng sau trận thua Brentford nhưng vẫn thể hiện niềm tin vào định hướng của Pochettino. Tiền vệ người Bỉ cho rằng việc không tận dụng được những cơ hội tạo ra đã khiến Quỷ đỏ rơi vào tình thế bất lợi.

Phát biểu của Tielemans theo bản tin bóng đá ngày 29/11 cho thấy anh muốn các đồng đội duy trì sự gắn kết thay vì đổ lỗi cho nhau. Manchester United cần cải thiện khả năng chuyển hóa cơ hội, đồng thời hạn chế những sai sót khiến thế trận nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ashley Cole đứng trước cơ hội trở lại nghiệp huấn luyện

Bristol Rovers đang tiến hành đàm phán với Ashley Cole về khả năng tiếp quản vị trí HLV trưởng. Steve Evans đối diện nguy cơ mất việc sau thất bại 1-3 trước Tranmere ngay trên sân nhà. Đội bóng hiện đứng thứ 18 tại League Two và cần tìm hướng cải thiện thành tích.

Cựu hậu vệ Chelsea và Arsenal vẫn chưa có công việc mới kể từ khi kết thúc quãng thời gian dẫn dắt Cesena. Nếu quá trình thương lượng thành công, Cole sẽ lần đầu đảm nhiệm vai trò HLV trưởng tại Anh. Đây là một trong những chuyển động trên băng ghế chỉ đạo đáng chú ý của bản tin bóng đá ngày 29/11.

Fofana phản đối hành vi phân biệt chủng tộc

Wesley Fofana lên tiếng trước những thông điệp mang tính xúc phạm và phân biệt chủng tộc mà anh nhận được sau trận Chelsea thua Nottingham 2-3. Hậu vệ 25 tuổi từng bị một bộ phận khán giả la ó vì cuộc phỏng vấn gây tranh cãi trên YouTube.

Trong những diễn biến được ghi nhận tại tin bóng đá ngày 29/11, Fofana chấp nhận trách nhiệm về màn trình diễn cá nhân, bao gồm tình huống phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền. Tuy nhiên, cầu thủ này kiên quyết phản đối việc những chỉ trích chuyên môn biến thành hành vi lăng mạ và kỳ thị.

Brighton khẳng định sự tận tâm của Minteh

Fabian Hurzeler bác bỏ nhận định cho rằng Yankuba Minteh vẫn chịu ảnh hưởng từ thương vụ bất thành với Liverpool trong mùa hè. Nhà cầm quân của Brighton đánh giá tuyển thủ Gambia đang dành sự tập trung cho đội bóng chủ quản.

Chia sẻ xuất hiện trong bản tin bóng đá ngày 29/11 cũng cho thấy Hurzeler tin tưởng vào khát vọng phát triển của học trò. Theo ông, thành công chung của Brighton sẽ tạo nền tảng để Minteh nâng cao giá trị cá nhân.

Những thông tin nổi bật từ Serie A và Bundesliga ngày 29/11

Bên ngoài nước Anh, tin bóng đá ngày 29/11 ghi nhận sự kiện AC Milan tri ân Carlo Ancelotti cùng những phát biểu đáng chú ý của Cesc Fabregas và Vincent Kompany.

AC Milan chuẩn bị vinh danh Ancelotti

Carlo Ancelotti sẽ được ghi danh vào Đại sảnh Danh vọng của AC Milan trong tháng tới. HLV trưởng đội tuyển Brazil dự kiến trở lại San Siro để đón nhận sự ghi nhận đặc biệt trước cuộc đối đầu Parma tại Serie A. Sự kiện này là điểm nhấn giàu cảm xúc trong bản tin bóng đá ngày 29/11.

Fabregas đánh giá cao tiềm năng của Nico Paz

Cesc Fabregas dành nhiều lời khen cho sự kết hợp giữa kỹ thuật và nền tảng thể chất của Nico Paz. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đặc biệt ấn tượng với những bước tiến mà tiền vệ trẻ đạt được trong màu áo Como.

Fabregas cũng thừa nhận nhiều tài năng tại Como có tham vọng chuyển đến những đội bóng lớn hơn trong tương lai. Nhận định được đề cập tại tin bóng đá ngày 29/11 phần nào phản ánh vai trò của CLB trong hành trình phát triển các cầu thủ triển vọng.

Kompany động viên Bayern sau trận hòa Hamburg

Bayern Munich không thể xuyên thủng mành lưới Hamburg và phải chấp nhận kết quả hòa 0-0. Dù thi đấu phần lớn thời gian với 10 người, đội bóng vẫn nhận được sự động viên từ Vincent Kompany.

Chiến lược gia người Bỉ đánh giá tích cực tinh thần chiến đấu của các học trò trong hoàn cảnh bất lợi. Ông đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết để Bayern vượt qua những trận đấu khó khăn.

Kết luận

Những diễn biến trong bản tin bóng đá ngày 29/11 phản ánh nhiều thách thức mà các đội bóng châu Âu đang phải giải quyết. Manchester United tiếp tục chịu sức ép về thành tích, trong khi Fulham gặp khó khăn vì tổn thất nhân sự. Sự kiện vinh danh Ancelotti cũng mang đến một điểm nhấn tích cực giữa hàng loạt thông tin đáng chú ý khác.