Tin bóng đá ngày 28/11 ghi nhận những diễn biến đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng trước phiên chợ mùa đông. Tâm điểm bản tin dành cho độc giả 8xbet là khả năng Nico Paz lựa chọn MU thay vì trở lại Real Madrid. Bên cạnh đó, nhiều câu lạc bộ đang khẩn trương giải quyết các vấn đề nhân sự.

Tâm điểm tin bóng đá ngày 28/11 hướng về Nico Paz

Theo The Athletic, Nico Paz không còn mặn mà với viễn cảnh trở lại Real Madrid sau khoảng thời gian phát triển sự nghiệp tại Como. Tài năng trẻ này được cho là cảm thấy hứng thú với định hướng xây dựng đội bóng của MU. Nguyện vọng chuyển đến Old Trafford có thể tạo ra bước ngoặt đáng chú ý trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Tuy nhiên, mức định giá từ 80 đến 100 triệu euro khiến thương vụ trở thành bài toán tài chính không đơn giản đối với Quỷ đỏ. Đội bóng thành Manchester cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện khoản đầu tư lớn như vậy. Đây cũng là diễn biến nổi bật nhất trong tin bóng đá ngày 28/11 liên quan đến những mục tiêu nâng cấp tuyến giữa.

Các câu lạc bộ tăng tốc chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng

Thị trường nhân sự trong bản tin bóng đá ngày 28/11 chứng kiến nhiều động thái đáng quan tâm từ các đại diện hàng đầu châu Âu.

Everton khôi phục kế hoạch chiêu mộ Zirkzee

Everton đang xem xét khả năng đưa Joshua Zirkzee về đội hình trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Đội bóng vùng Merseyside từng quan tâm đến tiền đạo thuộc biên chế MU và hiện muốn nối lại kế hoạch tiếp cận. Tuy nhiên, khả năng Quỷ đỏ chấp thuận để cầu thủ này ra đi vẫn chưa rõ ràng.

Ngoài Zirkzee, Everton còn đưa Folarin Balogun và Richarlison vào danh sách theo dõi. Việc chuẩn bị nhiều mục tiêu giúp ban lãnh đạo có thêm lựa chọn khi quá trình thương lượng gặp trở ngại.

Barcelona mở rộng phạm vi tìm kiếm trung vệ

Kế hoạch củng cố hàng phòng ngự của Barcelona cũng xuất hiện trong tin bóng đá ngày 28/11. Đội chủ sân Camp Nou đang hướng sự chú ý đến những trung vệ trẻ có tiềm năng phát triển lâu dài. Ayden Heaven của MU, Arthur Dias thuộc Athletico Paranaense và Youri Baas của Ajax đều nằm trong danh sách mục tiêu.

Barcelona đồng thời dành sự quan tâm cho Jonathan Tah của Bayern Munich. Tuy nhiên, HLV Vincent Kompany khẳng định không có ý định để trung vệ người Đức rời đội trước khi mùa giải kết thúc. Lập trường này khiến khả năng hoàn tất thương vụ vào tháng 1 trở nên khó khăn.

Ait-Nouri đứng trước khả năng chuyển sang Serie A

Một diễn biến khác trong bản tin bóng đá ngày 28/11 liên quan đến tương lai của Rayan Ait-Nouri tại Man City. Hậu vệ này được cho là không hài lòng với tình cảnh hiện tại ở Etihad và đang cân nhắc khả năng tìm kiếm môi trường thi đấu mới.

AC Milan, Juventus và AS Roma đều dành sự quan tâm cho cầu thủ thuộc biên chế Man City. Sự xuất hiện của ba đại diện Serie A mang đến nhiều lựa chọn cho Ait-Nouri nếu anh quyết định chia tay bóng đá Anh vào tháng 1.

Roma tiếp cận Hudson-Odoi, Cannavaro nhắc đến Van Dijk

AS Roma đang liên hệ với Nottingham để tìm hiểu khả năng chiêu mộ Callum Hudson-Odoi. Cầu thủ chạy cánh 26 tuổi mới tích lũy được 26 phút thi đấu tại Premier League kể từ đầu mùa. Việc chuyển sang Italia có thể mở ra cơ hội cải thiện thời lượng ra sân.

Trong một diễn biến khác của bản tin bóng đá ngày 28/11, Fabio Cannavaro đưa ra quan điểm đáng chú ý về tương lai Virgil van Dijk. Huyền thoại người Italia cho rằng AC Milan sẽ là điểm đến phù hợp nếu trung vệ người Hà Lan chia tay Liverpool vào cuối mùa giải.

Al Nassr và Leeds giữ chân những nhân tố quan trọng

Al Nassr đã kích hoạt điều khoản kéo dài hợp đồng thêm 2 năm với Joao Felix. Quyết định này khiến triển vọng tái hợp giữa Barcelona và tiền đạo sinh năm 1999 trở nên xa vời. Đại diện Saudi Pro League cho thấy mong muốn tiếp tục duy trì sự hiện diện của tuyển thủ Bồ Đào Nha.

Tin bóng đá ngày 28/11 cũng ghi nhận động thái gia hạn hợp đồng của Leeds United với Ao Tanaka đến năm 2029. Trước đó, đội bóng này đã thành công trong việc giữ chân tiền đạo Calvert-Lewin. Những quyết định liên tiếp giúp Leeds duy trì tính ổn định về nhân sự.

Những cập nhật đáng chú ý trước cuộc đối đầu Barca vs Deportivo

Bên cạnh các thông tin chuyển nhượng, tin bóng đá ngày 28/11 còn ghi nhận sự cố liên quan đến Pierre-Emerick Aubameyang. Tiền đạo này gặp tai nạn giao thông trên đường đến buổi tập của Deportivo nhưng may mắn không gặp vấn đề nghiêm trọng. Anh vẫn sẵn sàng tham dự cuộc đối đầu với đội bóng cũ Barcelona vào ngày 29/11.

Ở chiều ngược lại, Andreas Christensen khiến người hâm mộ Barcelona lo lắng khi không xuất hiện trong buổi tập gần nhất. Khả năng góp mặt của trung vệ người Đan Mạch trước Deportivo vẫn chưa được xác định. Đây là thông tin lực lượng đáng lưu ý trong bản tin bóng đá ngày 28/11, nhất là khi Barcelona đang tìm cách bổ sung chiều sâu hàng phòng ngự.

Kết luận

Bản tin bóng đá ngày 28/11 phản ánh sự chuyển động mạnh mẽ của các câu lạc bộ trước kỳ chuyển nhượng mùa đông. Nguyện vọng của Nico Paz, tương lai Ait-Nouri và kế hoạch bổ sung trung vệ của Barcelona là những chủ đề đáng theo dõi. Các thương vụ tiềm năng vẫn cần thêm thời gian để xác định khả năng trở thành hiện thực.