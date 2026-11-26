Tin bóng đá ngày 26/11 mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý từ Champions League đến thị trường chuyển nhượng châu Âu. Bên cạnh những kết quả thi đấu được người dùng tại 8xbet quan tâm, tương lai của hàng loạt ngôi sao cũng trở thành chủ đề bàn luận. Bruno Fernandes, Haaland và Vinicius Junior là những cái tên thu hút sự chú ý.

Tin bóng đá ngày 26/11 cập nhật những phát biểu nổi bật

Bruno Fernandes lên tiếng bảo vệ thủ môn Senne Lammens sau trận hòa 2-2 giữa Manchester United và Sporting Lisbon. Thay vì quy trách nhiệm cho một cá nhân, đội trưởng người Bồ Đào Nha muốn các đồng đội cùng nhìn nhận thiếu sót và duy trì sự đoàn kết. Quỷ đỏ sẽ tiếp đón RB Leipzig tại Old Trafford ở lượt trận Champions League kế tiếp.

Một diễn biến đáng chú ý khác trong tin bóng đá ngày 26/11 liên quan đến quan điểm của Pep Guardiola về Cristiano Ronaldo. Cựu thuyền trưởng Man City cho rằng Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha cần dành cho CR7 lời chia tay tương xứng với những đóng góp của anh. Theo Guardiola, một cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn như Ronaldo xứng đáng được tri ân theo nguyện vọng của mình.

Thị trường chuyển nhượng xuất hiện nhiều mục tiêu lớn

Những thương vụ tiềm năng dưới đây tạo nên sức nóng cho bản tin bóng đá ngày 26/11.

Real Madrid chưa từ bỏ sức hút của Haaland

Đội chủ sân Santiago Bernabeu tiếp tục đưa Erling Haaland vào danh sách những phương án nâng cấp hàng công. Điều khoản giải phóng hợp đồng của tiền đạo người Na Uy được cho là nằm trong khoảng 100-150 triệu euro. Đây là khoản đầu tư đáng kể ngay cả với một đội bóng có tiềm lực tài chính như Real Madrid.

Thông tin này trở thành điểm nhấn chuyển nhượng trong tin bóng đá ngày 26/11, dù chưa có dấu hiệu rõ ràng về khả năng Haaland rời Man City. Việc hoàn tất thương vụ còn phụ thuộc vào nguyện vọng của chân sút người Na Uy và những điều kiện liên quan đến hợp đồng.

Barcelona hướng đến hai mục tiêu khác biệt

Barcelona đang đẩy nhanh quá trình thương lượng để đưa Mathis Albert về Catalunya. Tài năng trẻ người Mỹ thuộc biên chế Dortmund được bộ phận tuyển trạch đánh giá cao nhờ tư duy chơi bóng phù hợp với xu hướng hiện đại. Đây là mục tiêu hướng đến việc xây dựng lực lượng lâu dài.

Ngoài Albert, tin bóng đá ngày 26/11 còn cập nhật về sự quan tâm của Barcelona và Atletico Madrid dành cho Lisandro Martinez. Trung vệ người Argentina sẽ hết hạn hợp đồng với MU vào mùa hè năm sau. Khả năng tiếp tục gắn bó với Quỷ đỏ phụ thuộc một phần vào kế hoạch sử dụng nhân sự của Mauricio Pochettino.

Inter Milan quyết tâm giữ chân Pio Esposito

Arsenal và Newcastle đều gặp trở ngại trong nỗ lực tiếp cận Pio Esposito. Inter Milan không chấp nhận những cuộc thương lượng thăm dò từ Pháo thủ, đồng thời bác bỏ đề nghị trị giá 60 triệu euro của Newcastle. Đại diện Serie A đang xem tiền đạo này là nhân tố quan trọng trong kế hoạch phát triển đội hình.

Theo diễn biến được đề cập trong tin bóng đá ngày 26/11, ban lãnh đạo Inter còn hướng đến việc gia hạn hợp đồng với Esposito. Động thái này cho thấy đội bóng thành Milan chưa có ý định chia tay chân sút trẻ dù nhận được sự quan tâm từ Premier League.

Gyokeres nhận lời khuyên chuyển sang Dortmund

Cựu HLV Tottenham Tim Sherwood cho rằng Viktor Gyokeres nên cân nhắc rời Arsenal để tìm kiếm môi trường thi đấu phù hợp hơn. Dortmund được ông xem là điểm đến có thể giúp tiền đạo người Thụy Điển phát huy năng lực. Chân sút trị giá 64 triệu bảng hiện chưa có vị thế thực sự vững chắc tại Emirates.

Tuy nhiên, những phát biểu trong bản tin bóng đá ngày 26/11 mới chỉ là quan điểm cá nhân của Sherwood. Chưa có thông tin xác nhận Gyokeres muốn chia tay Pháo thủ hoặc Dortmund đã tiến hành đàm phán.

Các đội bóng lớn chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng mùa đông

Bên cạnh những mục tiêu tại Anh và Tây Ban Nha, tin bóng đá ngày 26/11 ghi nhận nhiều động thái đáng chú ý từ Italy và Pháp.

Juventus và Napoli quan tâm các tiền vệ

Juventus đang theo sát tình hình hợp đồng của Bruno Fernandes tại Manchester United. Đại diện thành Turin có thể tiếp cận tuyển thủ Bồ Đào Nha vào kỳ chuyển nhượng mùa đông 2027 nếu quá trình gia hạn với Quỷ đỏ chưa có tiến triển.

Trong khi đó, Napoli muốn bảo đảm tương lai của Scott McTominay. Theo Fabrizio Romano, giám đốc thể thao Giovanni Manna đã gặp người đại diện của tiền vệ Scotland để thảo luận về hợp đồng mới.

AC Milan lên phương án chiêu mộ Endrick

Một thương vụ đáng quan tâm khác trong bản tin bóng đá ngày 26/11 là kế hoạch tuyển mộ Endrick của AC Milan. Đội bóng áo sọc đỏ đen dự kiến đưa ra mức phí 70 triệu euro nhằm thuyết phục Real Madrid nhượng lại tiền đạo người Brazil.

Endrick đang gặp khó khăn trong cuộc cạnh tranh suất đá chính tại Bernabeu. Việc chuyển đến một môi trường có nhiều cơ hội ra sân hơn có thể giúp cầu thủ này tích lũy kinh nghiệm và phát triển chuyên môn.

PSG nuôi tham vọng sở hữu Vinicius Junior

Chấn thương khiến Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia phải nghỉ hết mùa đã thúc đẩy PSG tìm kiếm phương án bổ sung hàng công. Vinicius Junior bất ngờ trở thành mục tiêu được đại diện Ligue 1 cân nhắc cho kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Tuy nhiên, theo Cadena SER, thương vụ được nhắc đến trong tin bóng đá ngày 26/11 rất khó thành hiện thực. Việc chiêu mộ một ngôi sao quan trọng của Real Madrid ngay giữa mùa giải là thử thách lớn đối với đội bóng thủ đô nước Pháp.

Kết luận

Tin bóng đá ngày 26/11 cho thấy các đội bóng hàng đầu châu Âu đang tích cực chuẩn bị phương án điều chỉnh nhân sự. Những mục tiêu như Haaland, Endrick và Vinicius hứa hẹn tạo thêm sức nóng cho thị trường chuyển nhượng. Các diễn biến tiếp theo sẽ giúp người hâm mộ đánh giá rõ hơn khả năng thành công của từng thương vụ.