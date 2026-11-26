Cuộc chạm trán giữa Nottingham vs Chelsea tại vòng 12 Ngoại hạng Anh 2026/27 đặt hai đội bóng trước nhiệm vụ tìm lại quỹ đạo chiến thắng. Dù vừa trải qua thất bại nặng nề trước Leeds, The Blues vẫn sở hữu những lợi thế nhất định khi hành quân đến City Ground. Thành tích đối đầu được 8xbet thống kê cũng mang đến tín hiệu tích cực cho đoàn quân của Xabi Alonso trước giờ bóng lăn.

Đánh giá phong độ hiện tại hai CLB Nottingham vs Chelsea

Những hạn chế trong khâu ghi bàn của Nottingham và khả năng phòng ngự thiếu chắc chắn của Chelsea đang ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích hai đội.

Nottingham đánh mất lợi thế sân nhà

Đoàn quân của Oliver Glasner chỉ giành được 1 chiến thắng trong 7 vòng đấu gần nhất, còn lại hòa 1 và thua tới 5 trận. Thất bại 0-2 trước Bournemouth tiếp tục phơi bày sự yếu kém của hàng công Nottingham khi đối diện những hệ thống phòng ngự có tổ chức. Sau 11 vòng đấu, họ mới ghi được 9 bàn, sở hữu hiệu suất tấn công thấp thứ hai tại Premier League.

City Ground cũng không còn là điểm tựa đáng tin cậy khi Nottingham thua 4, hòa 1 và chỉ thắng 1 trong 6 trận sân nhà gần đây tại giải quốc nội. Những kết quả này khiến triển vọng giữ điểm trong cuộc đối đầu Nottingham vs Chelsea trở nên thiếu khả quan.

Chelsea cần nhanh chóng vực dậy tinh thần

Thất bại 1-4 trước Leeds ngay tại Stamford Bridge khiến Chelsea tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Hàng phòng ngự của Xabi Alonso đang bộc lộ nhiều vấn đề khi phải nhận tới 20 bàn thua sau 11 vòng đấu. Sức ép dành cho chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng gia tăng đáng kể.

Tuy nhiên, chất lượng của những nhân tố như Cole Palmer, Estevao và Morgan Rogers vẫn mang đến nhiều phương án tiếp cận khung thành. Trận đấu giữa Nottingham vs Chelsea vòng 12 sẽ là thời điểm thích hợp để The Blues khai thác sự thiếu ổn định của đối thủ, qua đó cải thiện thành tích tại giải đấu.

Phân tích kết quả đối đầu giữa Nottingham vs Chelsea

Trong 12 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, Chelsea giành 7 chiến thắng, hòa 3 và chỉ nhận 2 thất bại. Đáng chú ý, đại diện thành London toàn thắng trong 3 chuyến hành quân gần đây đến City Ground, đồng thời giữ sạch lưới ở 2 trận mới nhất.

Ưu thế trong lịch sử đối đầu Nottingham vs Chelsea phần nào giúp đội khách giảm bớt áp lực tâm lý. Nottingham từng gặp khó khăn khi tiếp đón Arsenal và Tottenham, cho thấy khả năng chống đỡ trước những đại diện thành London vẫn còn nhiều hạn chế.

Gợi ý soi kèo chi tiết cặp đấu Nottingham vs Chelsea vòng 12 NHA

Dù tỷ lệ giữa hai đội khá cân bằng, những thống kê về hiệu suất tấn công và thành tích đối đầu vẫn mang đến cơ sở để phân tích từng lựa chọn.

Kèo châu Á

Hai đội được đặt ở mức đồng banh 0 với tỷ lệ Nottingham là 1.85 và Chelsea là 2.00. Việc Nottingham chỉ thắng 1/7 vòng đấu gần đây cho thấy đội chủ nhà đang gặp khó khăn trong việc chuyển hóa cơ hội thành kết quả tích cực. Chelsea là lựa chọn đáng cân nhắc ở trận Nottingham vs Chelsea nhờ chất lượng đội hình và thành tích làm khách tại City Ground.

Kèo châu Âu

Khả năng Nottingham giành chiến thắng nhận mức tỷ lệ 2.55, Chelsea là 2.63 và kết quả hòa được định giá 3.40. Dù đội chủ nhà được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút, thành tích toàn thắng trong 3 lần gần nhất đến City Ground giúp The Blues có thêm cơ sở hướng tới việc giành trọn 3 điểm.

Kèo tài xỉu

Mốc tổng bàn thắng của trận Nottingham vs Chelsea là 2.75, với cửa tài nhận tỷ lệ 1.97 và cửa xỉu là 1.87. Có tới 4/5 trận gần đây của Nottingham kết thúc với tối đa 2 bàn, kịch bản tương tự xuất hiện ở 5/6 trận vừa qua của Chelsea. Hàng công thiếu sắc bén của đội chủ nhà khiến phương án xỉu trở nên phù hợp hơn.

Dự đoán đội hình ra sân trong trận Nottingham vs Chelsea

Nottingham sẽ thiếu Nicolas Dominguez và Nicolo Savona vì chấn thương, nhiều khả năng tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-4-2-1. Gibbs-White cùng Ndoye sẽ hoạt động phía sau Delap, trong khi Williams và Munoz đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ tấn công từ hai hành lang biên.

Chelsea sẽ không có Reece James, Jorrel Hato, Joao Pedro, Maxence Lacroix và Jamie Gittens, còn khả năng bình phục của Moises Caicedo cũng là khá thấp. Xabi Alonso có thể vận hành hệ thống 4-2-3-1 với Lavia và Henderson phụ trách khu vực trung tuyến, tạo điều kiện để Palmer phát huy khả năng sáng tạo phía sau Emegha.

Đội hình xuất phát dự kiến Nottingham: Sels; Murillo, Milenkovic, Cunha; Williams, Yates, McAtee, Munoz; Ndoye, Gibbs-White; Delap.

Đội hình xuất phát dự kiến Chelsea: Martinez; Acheampong, Fofana, Colwill, Chavarria; Lavia, Henderson; Estevao, Palmer, Rogers; Emegha.

Kết luận

Trận Nottingham vs Chelsea mang đến thời cơ để Xabi Alonso giải tỏa sức ép sau thất bại tại Stamford Bridge. Khả năng ghi bàn hạn chế của đội chủ nhà cùng ưu thế đối đầu của The Blues có thể giúp đại diện thành London giành chiến thắng mà không phải nhận bàn thua. Dự đoán kết quả trận đấu: Nottingham 0-2 Chelsea.