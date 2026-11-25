Cuộc chạm trán giữa Celta Vigo vs Bournemouth đặt đại diện Tây Ban Nha trước thử thách khó khăn ở lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Europa League 2026/27. Cuộc đọ sức diễn ra lúc 00h45 ngày 27/11 tại Abanca Balaídos, nơi đội chủ nhà cần cải thiện thành tích để nuôi hy vọng đi tiếp. Những thống kê được 8xbet phân tích cho thấy Bournemouth đang sở hữu nhiều lợi thế nhờ khả năng vận hành chiến thuật hiệu quả.

Đánh giá khách quan phong độ hiện tại Celta Vigo vs Bournemouth

Khoảng cách về điểm số tại Europa League phần nào phản ánh sự khác biệt trong màn trình diễn của hai câu lạc bộ thời gian qua.

Celta Vigo thiếu sự ổn định

Bàn mở tỷ số của Pablo Durán ngay phút thứ 6 không đủ giúp Celta Vigo tránh khỏi thất bại 1-2 trước Real Madrid. Đó cũng là trận thua thứ 3 trong 5 lần ra sân gần nhất của thầy trò Claudio Giráldez, bên cạnh chiến thắng 5-0 trước Salamanca và trận hòa không bàn thắng với Levante.

Trước màn so tài giữa Celta Vigo vs Bournemouth, đại diện La Liga đang đứng thứ 27 tại Europa League với vỏn vẹn 3 điểm sau 4 lượt trận. Hiệu số bàn thắng bại -2 cho thấy đội chủ sân Balaídos cần cải thiện khả năng phòng ngự, đặc biệt trong những tình huống đối phương tăng tốc bất ngờ.

Bournemouth thăng hoa trên nhiều mặt trận

Bournemouth đang trải qua giai đoạn thi đấu đầy cảm hứng với 5 chiến thắng liên tiếp trước Aston Villa, Leeds United, Sparta Prague, Ipswich Town và Nottingham Forest. Đáng chú ý, các học trò Marco Rose ghi tổng cộng 12 bàn và giữ sạch lưới trong 3 trận thuộc chuỗi thành tích này.

Tại Europa League, Bournemouth đứng thứ hai với 12 điểm tuyệt đối, ghi 12 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua. Khả năng phối hợp linh hoạt giữa Evanilson, Marcus Tavernier và các vệ tinh xung quanh hứa hẹn giúp đội khách tạo ra sức ép lớn trong trận Celta Vigo vs Bournemouth.

Phân tích lịch sử đối đầu giữa Celta Vigo vs Bournemouth

Hai câu lạc bộ chưa từng chạm trán trong quá khứ, vì vậy cuộc gặp tại Balaídos sẽ đánh dấu cột mốc đầu tiên giữa họ. Thay vì dựa vào thành tích đối đầu trực tiếp, khả năng thích nghi chiến thuật và hiệu suất thi đấu hiện tại sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá tương quan sức mạnh.

Celta Vigo vs Bournemouth còn là màn đấu trí giữa hệ thống thiên về quân số tuyến giữa của Claudio Giráldez và lối chơi chuyển trạng thái nhanh mà Marco Rose xây dựng. Đại diện nước Anh có lợi thế tâm lý nhờ chuỗi chiến thắng, trong khi Celta cần tận dụng sự cổ vũ từ khán đài để hạn chế sức ép.

Gợi ý soi kèo chi tiết trận Celta Vigo vs Bournemouth

Hiệu quả ghi bàn của Bournemouth và những hạn chế trong hệ thống phòng ngự của Celta là các yếu tố đáng chú ý khi phân tích từng thị trường.

Kèo châu Á

Bournemouth nằm cửa trên với mức chấp 0.5 bàn, đi kèm tỷ lệ 2.03 còn Celta Vigo nhận mức trả thưởng 1.83. Đây là mức chênh lệch phản ánh ưu thế của đội khách nhưng vẫn tính đến lợi thế sân bãi của đại diện Tây Ban Nha.

Trong trận Celta Vigo vs Bournemouth, khả năng khai thác khoảng trống giữa các trung vệ có thể trở thành chìa khóa giúp Evanilson và đồng đội tạo khác biệt. Với 5 chiến thắng liên tiếp, Bournemouth có cơ sở để vượt qua mức chấp này.

Kèo châu Âu

Tỷ lệ chiến thắng dành cho Bournemouth là 2.00, trong khi cửa hòa được định giá 3.60 và khả năng Celta Vigo giành 3 điểm ở mức 3.70. Sự phân hóa này tương đối phù hợp với khoảng cách 9 điểm giữa hai đội tại Europa League.

Celta từng gây khó khăn cho Real Madrid nhưng chưa duy trì được sự chắc chắn xuyên suốt trận đấu. Ngược lại, hiệu suất thi đấu ổn định giúp Bournemouth được đánh giá cao hơn về khả năng giành chiến thắng.

Kèo tài xỉu

Mốc tổng bàn thắng của trận Celta Vigo vs Bournemouth được ấn định ở mức 2.5, với cửa tài hưởng tỷ lệ 1.87 và cửa xỉu là 1.97. Bournemouth đã lập công trong 6/7 chuyến làm khách chính thức gần nhất còn Celta ghi bàn ở 6/10 trận vừa qua.

Ngoài ra, 5/7 trận gần đây của Celta và 5/6 trận mới nhất của Bournemouth xuất hiện bàn thắng trong 30 phút cuối. Những dữ kiện này củng cố khả năng trận đấu vượt mốc tổng bàn thắng.

Dự đoán đội hình ra sân hai đội Celta Vigo vs Bournemouth

Sergio Carreira vẫn đang tập riêng và chưa chắc kịp bình phục bên phía Celta Vigo. Bournemouth cũng chịu tổn thất nhân sự khi Juanlu Sánchez, Julián Araujo, Veljko Milosavljević và Alex Tóth đều vắng mặt vì chấn thương.

Dự đoán đội hình Celta Vigo: Bayindir; Burcio, Lago, Faye; Milla, Antanon, Febas, Arcos, Galan; Jutgla, Gonzalez.

Dự đoán đội hình Bournemouth: Petrović; Smith, Hill, António Silva, Truffert; Adams, Christie; Gannon-Doak, Justin Kluivert, Tavernier; Evanilson.

Kết luận

Lợi thế sân nhà chưa đủ để khỏa lấp những hạn chế về phong độ của đại diện Tây Ban Nha. Với khả năng chuyển đổi trạng thái sắc bén và hiệu suất ghi bàn ấn tượng, đội khách nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu Celta Vigo vs Bournemouth. Dự đoán tỷ số cuối cùng: Celta Vigo 1-2 Bournemouth.